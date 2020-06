Sibeth Ndiaye veut rouvrir le débat sur les statistiques ethniques

Voilà qui risque à nouveau de mettre le feu aux poudres. Les manifestations se succèdent tout autour du monde après le décès de George Floyd, un homme noir asphyxié par un policier blanc aux Etats-Unis, mais aussi en France autour de l'affaire Adama Traoré.



C'est le moment que choisit Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement français, pour clamer son envie de relancer le débat sur les statistiques ethniques en France.



Des stats pour lutter contre le racisme ?

Cette fois ce n'est pas une bourde, comme elle en a l'habitude. L'objectif évoqué par Sibeth Ndiaye, c'est d'explorer des pistes de réflexion pour lutter contre le racisme, comme elle le défend dans une tribune publiée dans Le Monde. "Il est urgent de reposer la question de la représentativité des personnes de couleur dans la vie publique, politique, économique et culturelle de notre pays" affirme-t-elle. Selon elle, la France paye aujourd’hui "l’effacement de l’universalisme républicain", ce qu'elle regrette.



Pour la porte-parole du gouvernement, nous aurions tort "d'hésiter à nommer les choses, à dire qu’une couleur de peau n’est pas neutre, qu’un nom ou un prénom stigmatise". Elle propose des solutions et invite par exemple à "revenir avec force aux outils de lutte contre les discriminations raciales", sans pour autant "les confondre avec les moyens de lutter contre la discrimination sociale". Rien de plus clair, n'est-il pas ?



"Regarder la réalité telle qu'elle est"

L'idée est claire : appeler les choses par leurs noms, ne pas se voiler la face, et surtout en finir avec ce débat jamais tranché en France. Alors "pourquoi ne pas poser de manière apaisée et constructive le débat autour des statistiques ethniques", lance Sibeth Ndiaye. Cela pourrait permettre, toujours selon elle, de "mesurer et regarder la réalité telle qu'elle est".



Avoir recours à ces statistiques ethniques, très longtemps écartées au nom de l'idéal républicain, serait une nécessité pour ne pas "renoncer à notre projet universaliste et républicain, sous peine de donner raison à ceux qui en détournent le sens et en exploitent sans vergogne les faiblesses".



Voilà un débat qui pourrait de nouveau faire couler beaucoup d'encre. Surtout au vu des circonstances actuelles. L'avenir nous dira s'il s'agissait d'une autre maladresse de communication, de la part de Sibeth Ndiaye.