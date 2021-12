Sicap Baraque Extension: Zahra Iyane Thiam à la rencontre des commerçants

La candidate de la coalition Benno Bokk Yakaar à la Sicap-Liberté est convaincue que l'inclusion est le facteur essentiel qui peut faciliter aux populations le développement. Dans ses déplacements à leur rencontre, la tête de liste de la coalition Bby veut en premier lieu donner le contenu de son programme en dégageant les priorités.



Ce mercredi donc, Zahra Iyane Thiam s'est rendue au marché Baraques Extension pour s'enquérir des attentes des commerçants, mais également éclairer sur une supposée démolition du marché qu'elle aurait envisagé de faire. Elle répondra sans ambiguïté que "le marché est un outil économique important pour la Sicap. Il est donc illogique de penser à le démolir. Toutefois, pour répondre à ses détracteurs, la candidate de la mouvance présidentielle à la Sicap Liberté envisage, une fois élue, "de moderniser le marché." Cependant, un comité de concertation va être mis en place, selon Zahra Iyane Thiam, d'un commun accord pour trouver des solutions concernant la modernisation de ce marché.



Dans la foulée, Zahra Iyane Thiam soulignera que son programme s'articule autour de 5 points qui sont : l'Éducation, la Formation et l'employabilité des jeunes, la gestion du cadre de vie, l'entrepreneuriat des femmes et des catégories socio-professionnelles, la santé et la prise en charge des personnes vulnérables et des personnes âgées et le dernier, la culture, le sport et les loisirs...

