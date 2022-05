Sicap Liberté / Législatives 2022 : Zahra Iyane Thiam présente 7.500 parrains sur un objectif de 10.000.

En direction de la campagne législatives du 31 juillet 2022, le ministre de la Microfinance et de l’Économie Sociale et Solidaire, par ailleurs coordonnatrice de BBY à Sicap Liberté, a reçu ce dimanche 08 Mai 2022 toutes les parties prenantes de la majorité présidentielle de la commune de Sicap Liberté (LD, Rewmi, Ldr Yessal...).



Dès l'entame de sa communication, Zahra Iyane Thiam révèle que "nous avons collecté pour le moment 7.500 parrains dans la commune de Sicap-Liberté. Et cela atteste qu'il y a un travail remarquable qui a été abattu par les responsables de la coalition. Même si on nous avait demandé 10. 000 parrains, d'ici peu de temps nous allons combler les 2.500 qui restent parce que le travail va continuer jusqu'à la victoire finale, le 31 juillet prochain", a-t-elle promis.



Les responsables venus de tout bord se disent très déterminés derrière Zahra Iyane Thiam pour la victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar dans la commune de Sicap-Liberté lors des prochaines échéances.



Le maire Tamsir Sokhna, dans son intervention, a demandé devant le ministre, à tous les responsables de se mobiliser pour, d’abord la campagne du parrainage, ensuite celle de l’élection législative. "Le président de la République m'a demandé de rejoindre Zahra Iyane Thiam pour construire ensemble la commune de Sicap-Liberté, et en même temps donner la majorité à l’Assemblée nationale, à la mouvance présidentielle. Et nous allons faire le maximum pour atteindre cet objectif", a témoigné Tamsir Sokhna.



Pour sa part, le ministre se dit très honoré de la décision forte de Tamsir Sokhna, qui est venu en renfort. "Je suis très honorée, très fière de voir Tamsir Sokhna rejoindre l'APR. Nous avons adopté une capacité d'initiative, d'adaptation et d'anticipation. Et nous sommes ouverts au dialogue comme le Président l’a rappelé. Nous ferons le nécessaire pour faire adhérer d’autres responsables à l’Apr. Nous rappelons aussi que le PSE qui est notre programme de conquête du pouvoir était de l’anticipation. On parlait de productivité, de développement qui est égal à la transformation structurelle de l’économie », a lancé Zahra Iyane Thiam face à une salle totalement acquise à sa cause.



Lors de cette rencontre qui a duré plus de trois heures, le ministre Zahra Iyane Thiam ainsi que les responsables de la Sicap-Liberté de la mouvance présidentielle comptent mener le combat pour une victoire écrasante au soir du 31 juillet 2022...

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Sicap-Liberte-Legislativ...