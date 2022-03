Sicap Mbao: Des assaillants tirent à bout portant sur deux personnes, un des leurs arrêté et conduit à... Rédigé par leral.net le Lundi 28 Mars 2022 à 19:29 | | 0 commentaire(s)| Une attaque rocambolesque a eu lieu dans la nuit du dimanche au lundi (2h du matin) à Sicap Mbao, au quartier Abdoulaye Ndiaye, où un gang armé jusqu'aux dents à ouvert le feu, blessant deux personnes -actuellement à l'hôpital). A en croire les propriétaires des lieux, ils voulaient s'emparer du coffre qui se trouve dans la maison, mais ont essuyé une vraie opposition. Comble de malchance, un des assaillants tombe et se fait attaquer par les voisins, qui l'ont bien malmené avant de l'amener à la police de Sicap Mbao. Il a été trouvé par devers lui un pistolet, une cagoule et un sac. Ses acolytes ont fait demi-tour pour le récupérer, mais n'ont rien pu faire. Un reportage signé Fallou Faxat.



Accueil Envoyer à un ami Partager