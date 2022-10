Sicap Mbao : Un imprimeur confectionnait de faux extraits de naissance à des joueurs de Navétane

I. D. est imprimeur. Il né en 1966. Il confectionnait de faux extraits de naissance pour des joueurs de Navétanes, sur demande des dirigeants des équipes de football.



Le mis en cause a été interpellé lors d’une opération de patrouille de la police à Diamaguène Sicap Mbao. Arrivés au quartier Guy Gi, les flics en civil se retirent dans un endroit discret et surveillent à distance les mouvements de foule.

Soudain, relate "Les Echos", ils aperçoivent I. D., imprimeur de profession, qui s’affaire autour d’une pile de paperasses avec un garçon nommé O. F.



Les agents soupçonnent des pratiques louches, se faufilent entre les passants et se rapprochent du quidam. Ce dernier qui ne se doute de rien et remplit à la va-vite des papiers administratifs dans la rue, devant le jeune garçon. Les policiers surgissent alors devant lui et l’interpellent.



Surpris, l’imprimeur panique, tente de dissimuler les paperasses et se livre à des explications tirées par les cheveux. Il est vite maîtrisé puis soumis à une minutieuse fouille corporelle par les flics patrouilleurs.



Ces derniers découvrent sur lui, une trentaine de faux extraits de naissance vierges et cachetés, des cachets d’officier d’état-civil des communes de Keur Massar, de Wakhinane Nimzatt, de Yeumbeul Nord, de Rufisque et un cachet nominatif d’un médecin officiant à Thiaroye gare. Sans oublier trois volets d’acte de naissance, 17 livrets de famille vierges et cachetés ainsi que de l’encre indélébile.



Pris sur les faits, il passe à table et affirme confectionner des faux extraits de naissance pour le compte des joueurs d’équipes de Navétanes, envoyés auprès de lui par les secrétaires et autres dirigeants de leurs équipes respectives.



Il avoue avoir produit ces faux extraits de naissance moyennant la modique somme de…300 francs Cfa. Il a été déféré au parquet ainsi que le jeune joueur de Navétanes, pour faux et usage de faux et usurpation de fonction.











Senenews