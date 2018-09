Sicap : Une bande d'homo arrêtée pour vidéos obscènes

Une bande de jeunes homosexuels a été arrêtée, ce week-end à Sicap Liberté 4. Composée de deux garçons et deux filles, ils ont été appréhendés, par les agents de la police de Dieuppeul pour acte contre nature et atteinte aux bonnes mœurs. Placés en garde à vue, dans les locaux dudit commissariat, ils risquent d'être déférés au parquet, ce lundi, a appris Seneweb.

Les mis en cause ont été épinglés dans des vidéos qui ont commencé à faire le tour de Sicap Liberté 4, où certains d'entre eux sont domiciliés. Dans celles-ci, on les voit entretenant des rapports sexuels classés d'actes contre nature et sadomasochistes.

L'affaire, qui s'est ébruitée, grâce au partage des vidéos défraie la chronique à Sicap. Les deux filles qui avaient pris part à cette partie de plaisir ont été les premières à être arrêtées. Avant que les deux autres homos ne soient cueillis par la police. L'un des garçons serait d'ailleurs un fils de notable du quartier.



