Sidiki Kaba : « Tout le matériel électoral a été acheminé tant à l’intérieur du territoire qu’à l’extérieur, par l’administration… »

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><b>Alors que les supputations vont bon train quant à l’organisation de la présidentielle du 24 mars, le nouveau Premier ministre Sidiki Kaba a assuré lundi que la logistique était prête pour la présidentielle du 24 mars malgré le peu de temps entre l’annonce de la date et le scrutin. Il a aussi indiqué devant la presse que chacun des 19 candidats avait droit à la protection rapprochée d’au moins deux policiers de la BIP.</b></span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Le Sénégal a traversé plus d’un mois de crise après l’annonce, le 3 février par le chef de l’Etat Macky Sall, du report de la présidentielle initialement prévue le 25 février.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Après un flottement qui a alarmé l’opinion nationale et une partie de la communauté internationale, la date de l’élection a été fixée la semaine dernière au 24 mars, avant l’expiration du mandat de Macky Sall le 2 avril. Le chef de l’Etat a nommé un nouveau chef de gouvernement en la personne de Sidiki Kaba pour permettre au titulaire du poste jusqu’alors, Amadou Ba, candidat, de faire campagne.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">La campagne est réduite par la force des choses de trois à deux semaines.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Sidiki Kaba a reconnu devant la presse qu’il y avait « des inquiétudes » parmi les Sénégalais. « Je voudrais rassurer les Sénégalais: le matériel électoral est bien en place », a-t-il dit. L’administration électorale « a acheminé sur l’ensemble du territoire national et à l’étranger tout le matériel électoral », a-t-il dit. Les bulletins de vote « sont déjà prêts », a-t-il ajouté.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">M. Kaba, ministre de l’Intérieur jusqu’à la semaine passée, s’exprimait lors de la passation de pouvoirs à son successeur à la tête du ministère, Mouhamadou Makhtar Cissé, chargé du bon déroulement du vote.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">« Le matériel est déjà acheminé, il reste encore quelques détails à régler (…) mais nous n’avons pas d’inquiétude à ce niveau », a dit le nouveau ministre de l’Intérieur.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Les deux responsables ont indiqué que, sur instruction du Président, chaque candidat avait droit à la protection d’au moins deux éléments de la Brigade d’intervention polyvalente (BIP), une unité de police.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Mouhamadou Makhtar Cissé a prévenu les acteurs de l'élection que les autorités ne « transigeraient pas » avec les actes ou les propos violents.</span></h5>















