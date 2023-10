Sidiki Kaba sur la Présidentielle de 2024: «Le verdict des urnes sera respecté» Rédigé par leral.net le Mardi 17 Octobre 2023 à 17:44 | | 0 commentaire(s)|

Aussitôt installé dans ses nouvelles fonctions de ministre de l’Intérieur, Sidiki Kaba a tenu à rassurer les Sénégalais sur le déroulement du scrutin du 25 février 2024. « La feuille de route qui m’a été confiée par son excellence le président de la République Macky Sall est de faire en sorte que ces échéances se passent […] Aussitôt installé dans ses nouvelles fonctions de ministre de l’Intérieur, Sidiki Kaba a tenu à rassurer les Sénégalais sur le déroulement du scrutin du 25 février 2024. « La feuille de route qui m’a été confiée par son excellence le président de la République Macky Sall est de faire en sorte que ces échéances se passent dans des conditions optimales où chaque Sénégalais pourra, dans la paix et la sécurité, aller voter, rentrer chez lui et attendre les résultats », a-t-il déclaré, au terme d’une cérémonie de passation de service avec Antoine Félix Abdoulaye Diome. Selon M. Kaba, « le verdict des urnes, qui sera le verdict du peuple, sera respecté ». Il ajoute que « notre objectif est de rassurer tout le monde que le Sénégal est un pays de vieille tradition démocratique. Que ces élections se fassent de manière démocratique, libre et transparente, en rassurant les uns et les autres que le choix du peuple sera respecté ». Toujours dans communication, le nouveau ministre de l’Intérieur a rappelé que « Diouf et Wade ont organisé des élections, les ont perdues et ont quitté le pouvoir sans problème ».



Source : https://lesoleil.sn/sidiki-kaba-sur-la-presidentie...

Accueil Envoyer à un ami Partager