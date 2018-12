Sidy Lamine Niasse inhumé ce mercredi à Kaolack

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Décembre 2018 à 15:48 | | 0 commentaire(s)|

Le journaliste et homme religieux Sidy Lamine Niasse, décédé mardi, sera inhumé ce mercredi à Kaolack, à Léona Niassène, sa ville natale. Selon nos informations, la levée du corps aura lieu le même jour dans la matinée à l’hôpital Principal de Dakar.



Le patron du groupe de presse Walfadjri est décédé mardi à l’âge de 68 ans des suites d’un malaise. A l’annonce de la triste nouvelle, des témoignages ont afflué sur les chaînes de télévisions et de radios dont certaines ont interrompu leurs programme pour faire place à la musique religieuse de circonstance.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos