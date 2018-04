Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Sierra Leone : le candidat de l’opposition remporte la présidentielle Rédigé par La rédaction de leral.net le 5 Avril 2018 à 15:13 | Lu 68 fois Julius Maada Bio, ancien militaire de 53 ans, l’a emporté avec 51,81 % des voix, contre 48,19 % pour Samura Kamara, le candidat du parti au pouvoir.







Il retrouve le pouvoir vingt-deux ans après l’avoir brièvement exercé après un coup d’Etat. Le candidat du principal parti de l’opposition en Sierra Leone, Julius Maada Bio, a été déclaré officiellement vainqueur de l’élection présidentielle.



L’ancien militaire de 53 ans a remporté le second tour du scrutin, organisé le 31 mars, avec 51,81 % des voix, contre 48,19 % pour le candidat du parti au pouvoir, Samura Kamara, a annoncé mercredi 4 avril en milieu de soirée le président de la Commission électorale nationale, Mohamed Conteh.



Dans un message télévisé, M. Kamara a fait savoir qu’il allait contester les résultats, qui selon lui, « ne reflètent pas les nombreuses inquiétudes de son parti concernant des bourrages d’urnes massifs, des votes surnuméraires et d’autres irrégularités ». « Nous prendrons les actions judiciaires pour les corriger », a déclaré l’ancien ministre, en demandant à ses partisans de rester entre-temps « calmes et pacifiques ».



Quelques heures avant cette annonce, des centaines de partisans de M. Kamara en colère avaient envahi les rues du centre de la capitale, Freetown. Criant au « vol ! » de l’élection, dénonçant « l’influence étrangère » et arrachant les pancartes de M. Bio, les supporteurs du Congrès de tout le peuple (APC) ont cherché l’affrontement avec des partisans du Parti du peuple de Sierra Leone (SLPP). Les forces de l’ordre ont établi un cordon de sécurité autour du quartier général du SLPP, où des centaines de personnes avaient commencé à célébrer en musique la victoire de M. Bio sans attendre la divulgation des résultats officiels.



Annonce des résultats retardée



Au premier tour, le 7 mars, M. Bio avait déjà devancé de 15 000 voix M. Kamara, un ancien ministre des finances et des affaires étrangères de 66 ans personnellement choisi par le chef de l’Etat sortant, Ernest Bai Koroma, pour défendre les couleurs de l’APC.



Attendue en début de semaine, l’annonce du vainqueur a pris plusieurs jours de retard, la formation au pouvoir ayant insisté pour qu’une compilation manuelle des résultats soit effectuée, en plus du décompte électronique, afin de parer à toute tentative de piratage dans une atmosphère de défiance entre les partis, les forces de sécurité et la Commission électorale.



