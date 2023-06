Signal de Walf coupé, Ahmed Khalifa Niasse menace : "Je vais envoyer un vent capable de..."

Depuis le 1er juin 2022, la télévision Walfadjiri n’émet plus. Son signal a été coupé sur la TNT et ensuite, sur le bouquet Canal et ce, pour une durée de 01 mois, selon une note rendue publique par la direction dudit groupe de presse.



Face à cette situation, Ahmed Khalifa Niasse a fixé un ultimatum de 4 jours pour rétablir le signal de la télévision Walfadjri. Faute de quoi, il décide « d’envoyer un vent capable de faire tomber plus que des immeubles » .



A noter que des employés du groupe Walfadjiri ainsi que des fans, ont fait face à la presse pour dénoncer cette décision. Laquelle décision, dit le Directeur général, Cheikh Niass, qui pourrait se solder par des licenciements collectifs.