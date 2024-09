Signature d’un accord entre MCA-Sénégal II et le Ministère de l’Environnement : Le programme Senegal Power Compact en renfort pour l’accès à l’électricité Le Ministre de l’Environnement et de la Transition Ecologique, Pr Daouda Ngom etle Directeur général de MCA-Sénégal II, M. Oumar Diop, ont procédé hier à Dakar, à la signature d’un Accord d’Entité de mise en œuvre pour définir le cadre général de collaboration et de partenariat pour la mise en œuvre des Projets Accès et Transport du Senegal Power Compactde MCC.

L’objectif de l’accord, selon la note d’information parvenue à Leral, est de renforcer les capacités techniques et matérielles du Ministère par le biais du partage de données, de l’élaboration de modules de formations, de la dotation de moyens de surveillance des ressources naturelles et de lutte contre les feux de brousse ainsi que la mise en œuvre de programmes additionnels de conservation de la biodiversité dans les espaces concernés par les projets du Compact.



Ainsi, le Sénégal poursuit son ambition de garantir un accès fiable à l’électricité à ses citoyens grâce au programme Senegal Power Compact. Ce projet de grande envergure, fruit d’un accord signé en 2018 entre les gouvernements du Sénégal et des États-Unis d’Amérique, mobilise un investissement global de 600 millions de dollars américains.



Ce programme, piloté par MCA-Sénégal II, comprend trois projets majeurs : le Projet Accès à l’électricité, le Projet Transport d’électricité, et le Projet Réforme. Ces initiatives visent à renforcer la fiabilité du réseau électrique et à étendre l’accès à l’électricité, notamment dans les zones rurales et périurbaines des régions du Sud et du Centre du pays.



Le Projet Transport, notamment, aura un impact significatif à Dakar et ses environs, où se concentre 60 % de la demande nationale en électricité. Le partenariat signé avec le Ministère de l’Environnement vient en appui à cette vision en assurant la protection des zones sensibles tout en facilitant la modernisation du secteur électrique du pays.



