Signature d'un protocole d'entente entre Rome et Tirana : Vers la délocalisation de l'accueil de migrants sauvés en mer

L'Italie et l'Albanie viennent de signer un protocole d'entente pour délocaliser l'accueil de migrants sauvés en mer. Selon RFI, ce protocole prévoit "l’installation en Albanie de deux centres de rétention de migrants, secourus en Méditerranée, à des fins de procédures de demande d’asile ou de rapatriement". Dans cet accord signé au Palais Chigi, siège du gouvernement, il a été stipulé que "les personnes transférées vers l’Albanie seront celles secourues par des navires italiens. À l’exception des plus vulnérables, dont les femmes enceintes". Les deux centres seront ainsi construits aux frais de l'Italie et seront "sous sa juridiction pour les procédures de demande d’asile ou de rapatriement". Il a été aussi entendu qu'ils seront opérationnels "à partir du printemps prochain". La capacité d'accueil tourne autour d'un "flux annuel de 36 000 migrants". En retour, l'Italie à travers Giorgia Meloni, a décidé de soutenir l'Albanie pour son adhésion à l’Union européenne. Pays des Balkans, l'Albanie est reconnu officiellement candidat depuis juin 2014. En Italie, le Parti démocrate qualifie cet accord de « dangereuse bévue »...

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Signature-d-un-protocole...

