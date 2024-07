Signature d'une convention entre APIX-SA et le Ministère des Sports : Pour la transformation des infrastructures sportives et culturelles (Photos) Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Juillet 2024 à 18:34 | | 0 commentaire(s)|

Le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Madame Khady Diène Gaye et le Directeur général de l’APIX SA, Monsieur Bakary Séga Bathily, ont procédé, le lundi 8 juillet 2024, à la signature d’une convention de partenariat. Cette convention vise à utiliser l’expertise et l’expérience de l’APIX, pour réaliser un programme ambitieux de construction et de réhabilitation d'infrastructures sportives, culturelles et de jeunesse. Cela se fera au moyen notamment, d’un modèle performant de financement alternatif et de construction innovante.



Ce programme, qui entre dans le cadre du Projet de Transformation systémique du Sénégal, conformément aux orientations de Son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République et de son Premier Ministre, a rappelé Madame le Ministre Khady Diène Gaye. Son département, a-t-elle indiqué, a inscrit en bonne place, la construction, durant les cinq prochaines années, de plateaux multifonctionnels, de salles fermées pour la pratique des arts martiaux, de parcours sportifs, de piscines, entre autres, au niveau des 557 communes du Sénégal.



La même option sera de mise pour ce qui concerne la réalisation des Centres de lecture et d’animation culturelle, des musées, des foyers des jeunes, ainsi que toutes les infrastructures devant permettre l’expression ainsi que l’éclosion des talents artistiques et culturels des jeunes. Ce vaste chantier sera aussi une opportunité unique, de créer des emplois dans les divers corps de métiers impliqués dans la mise en œuvre de ce programme.



La réalisation d’une telle ambition va nécessiter des moyens financiers importants, au-delà de la contribution significative de l’Etat, dans le cadre de son budget d’investissement. Un partenariat avec le secteur privé est envisagé, pour atteindre ces objectifs.



A ce propos, Madame Khady Diène Gaye compte rencontrer, très prochainement, le secteur privé national qui, conformément aux orientations des plus hautes autorités, relatives à l’atteinte de notre objectif de souveraineté, doit jouer un rôle primordial dans ce programme.









