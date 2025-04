Signature d'une convention entre le FONGIP et KAAY JOB Rédigé par leral.net le Mardi 15 Avril 2025 à 20:05 | | 0 commentaire(s)|

L'Administrateur général du FONGIP, Mme Ndèye Fatou Mbodj, a reçu, ce mardi 15 avril 2025, une délégation de KAAY JOB Sénégal conduite par sa Secrétaire générale, Mme Dior Fall Guèye, pour la signature d'une convention entre les deux structures.



KAAY JOB est un incubateur de jeunes entrepreneurs, pour les aider à concrétiser leurs idées ou projets, afin d'impacter l'économie nationale. Les premiers jalons de la collaboration avec le FONGIP, ont été posés en janvier passé, lors d'une finale de concours de projets. Et les deux entités avaient convenu de s'inscrire dans une relation durable.



Mme l'Administrateur général a dit toute sa satisfaction, du fait notamment qu'avec KAAY JOB, le FONGIP aura un appui de plus, pour " la vulgarisation de ses missions et activités ainsi que l'identification de jeunes porteurs de projets, afin que soient mieux touchés les Sénégalais, quel que soit l'endroit où ils se trouvent sur le territoire national ".



Au nom de KAAY JOB, Mme Aminata Rassoulou Cissé a magnifié la démarche du FONGIP et assuré que leur structure fera tout son possible, afin d'assurer un franc succès à la collaboration.









