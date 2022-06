Signature d’une convention tripartite : SGO électrifie 6 villages de Sabodala a hauteur de 1,2 milliard FCfa Sabodala Gold Operations (SGO), filiale du groupe Endeavour Mining, a signé le 10 Juin 2022, une convention tripartite avec l’Agence Sénégalaise de l’Electrification Rurale (ASER) et la commune de Sabodala, pour un projet d’électrification de six villages de la commune de Sabodala que sont : Bransan, Bambaraya, Bambarayanding, Madina Bransan, Makhana et Tinkoto.

Ce projet d’un montant total de de plus 1, 414 milliard FCfa et dont la réalisation va durer 6 mois, est financé à hauteur de 87%, soit 1,2 milliard FCfa par SGO ; de 7%, soit 100 millions FCfa par la municipalité de Sabodala ; et 6%, soit 85 millions FCfa par l’ASER.



Selon le communiqué reçu, l’objectif de ce projet est de renforcer les sources d'énergie et le niveau de couverture des besoins énergétiques des ménages des villages bénéficiaires. Ainsi, ce projet va favoriser l'accès des ménages à une source d'énergie durable pour divers usages et stimuler le développement et le renforcement des activités économiques.



D’après Aziz Sy, Vice-Président Affaires Publiques d’Endeavour Mining en charge du Sénégal, du Mali et de la Guinée, ” ce partenariat inédit dans la région, contribuera de manière décisive à améliorer le bien-être des populations, à donner une nouvelle orientation à leurs activités économiques et à bonifier les retombées de la mine au profit de nos communautés hôtes “.



L’un des axes prioritaires de la stratégie de développement durable du groupe Endeavour Mining, c’est investir dans les communautés hôtes à travers les projets de développement économique, le soutien à l’éducation, à la santé et contribuer à l’accès à l'eau et à l'électricité.



C’est donc en réponse à la croissance rapide de la population et aux besoins en matière de développement économique dans la région de Sabodala, que SGO s’est engagé à contribuer à l’électrification des localités de la région par le biais de l’extension de la nouvelle ligne moyenne tension, en partenariat avec l’ASER et la Commune de Sabodala.



De son coté, le Directeur général de l’ASER, M. Baba Diallo a magnifié cette initiative, en soulignant que « ce concept de partenariat exemplaire contribue à l’objectif fixé par Monsieur le président de la République d’un accès universel, dès 2025, à une énergie compétitive pour les entreprises et abordable pour les populations ». Il a en outre appelé les entreprises extractives et minières en particulier, à répliquer ce schéma dans le cadre de leur RSE



Ce projet, à terme, va connecter au réseau électrique de Mamakono (déjà alimenté), les localités de Tinkoto, Bambaraya, Bambarayanding, Makhana, Bransan et Madina Bransan et réaliser les postes de transformation en basse tension nécessaires à l’électrification effective desdites localités.



Engagé dans plusieurs actions de développement durable, SGO est activement lancé à créer de la valeur durable pour toutes ses parties prenantes. En 2021, SGO a dépensé 0,9 million de dollars US, soit plus de 550 millions FCfa en matière d’investissement social dans la région de Sabodala. En plus de cela, SGO a effectué une provision de 3,3 millions de dollars US, soit 2 milliards FCfa pour les paiements du Fonds de développement minier local, au titre de l'exercice 2022.



Selon toujours le communiqué, grâce à ce partenariat avec l’ASER et la Commune de Sabodala, SGO démontre une fois de plus, qu’au-delà de son cœur de métier, qui est l’exploitation de l’or, elle soutient fortement le développement économique et social, et partant, la prospérité des communautés voisines de ses activités et contribue ainsi à celle du Sénégal.



