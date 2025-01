Signature d'une Convention de partenariat entre TDS-SA et l’AEME: Une synergie pour l'Énergie et le Développement durable C’est avec une grande fierté que Madame Aminata Sarr, Directrice générale de TDS-SA et ses collaborateurs, ont accueilli Madame Mame Coumba Ndiaye, Directrice générale de l’Agence pour l'Économie et la Maîtrise de l'Énergie (AEME), ainsi que sa délégation, au siège de l’opérateur national de diffusion. Cette rencontre illustre la volonté commune des deux structures, de concrétiser leur vision d’un Sénégal souverain et prospère, en phase avec l’ambitieux agenda SENEGAL2050.



Un acte fort et une vision partagée

La signature officielle de cette convention de partenariat, représente un tournant décisif, offrant un cadre structuré pour une collaboration stratégique. Elle vise à organiser et vulgariser les bonnes pratiques énergétiques, tout en intégrant des solutions novatrices et inspirantes à destination des acteurs institutionnels et des communautés.



Madame Aminata Sarr a salué cette initiative en ces termes : « Cet accord témoigne de notre engagement commun à renforcer l’efficacité énergétique et à promouvoir des pratiques durables, au service de notre pays ».



De son côté, Madame Mame Coumba Ndiaye a souligné : « Grâce à cette collaboration, nous pourrons sensibiliser davantage les parties prenantes et intégrer des solutions concrètes pour une gestion rationnelle de l’énergie ».



Des objectifs alignés avec SENEGAL2050

Les deux entités s’unissent autour d’objectifs clés :



- Organisation et vulgarisation des bonnes pratiques énergétiques : Sensibiliser et éduquer les acteurs publics et privés, à des approches durables.

- Optimisation des infrastructures énergétiques : Réduire les coûts dans les centres abritant les émetteurs, tout en renforçant leur efficacité.

- Promotion de solutions technologiques avancées : Appliquer des innovations pour répondre aux défis énergétiques actuels.



La mutualisation des efforts

Cette collaboration s’intègre parfaitement dans la dynamique de TDS-SA, qui se positionne comme un acteur clé de la transition numérique et énergétique au Sénégal. En tant qu’opérateur national de diffusion, TDS-SA aspire à devenir la vitrine de la diffusion numérique terrestre, tout en jouant un rôle crucial dans la gestion rationnelle des ressources énergétiques.



L’AEME, pour sa part, réaffirme sa mission : promouvoir l’utilisation rationnelle de l’énergie dans tous les secteurs. Ce partenariat renforce ainsi son rôle d’accompagnateur des acteurs institutionnels et privés, dans la transformation énergétique du Sénégal.



Un Sénégal souverain et prospère

En signant cette convention, TDS-SA et l’AEME traduisent leur engagement à construire un avenir énergétique durable et inclusif. Cette alliance stratégique constitue une étape clé vers un Sénégal souverain, aligné sur les aspirations du programme SENEGAL2050, où l’énergie devient un levier de transformation économique et sociale.



La cérémonie de signature de cette convention symbolise bien plus qu’un engagement mutuel : elle inaugure une nouvelle ère de collaboration où innovation, durabilité, et efficacité énergétique, sont au cœur des priorités. Ensemble, TDS-SA et l’AEME tracent la voie pour un avenir énergétique à la hauteur des ambitions du Sénégal.

















