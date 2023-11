Signature de MOU entre la SAFRU SA et deux partenaires stratégiques lors de la 6ème édition des journées de l’Habitat à Saly Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Novembre 2023 à 00:23 | | 0 commentaire(s)|

La Société d’aménagement foncier et de rénovation urbaine (SAFRU SA) est une société anonyme à participation publique majoritaire placée sous les tutelles technique et financière du ministère de l’urbanisme, du logement et de l’hygiène publique (MULHP) et du Ministère des Finances et du Budget. Dotée d’une mission d’aménageur public, la SAFRU SA assure, pour le compte de l’Etat dans le cadre du projet 100 000 logements, la réalisation des travaux de viabilisation VRD des sites des promoteurs publics ou privés participant à la mise en œuvre du projet à travers la signature de convention ad hoc avec le MULHP. C’est dans ce contexte que la SAFRU SA et deux de ses partenaires stratégiques ont procédé, à l’occasion de l’ouverture de la 6ème édition des journées de l’Habitat à Saly, à la signature d’un mémorandum d’entente (MOU) portant sur la réalisation de projet de développement intégré d’habitat sous la forme d’un partenariat de financement, de construction, d’aménagement et de commercialisation de lots immobiliers et d’équipements. Ces deux MOU ont été signés avec, d’une part, la Société BAYINDIRLAR CONSTRUCTION-SAS, filiale sénégalaise du Groupe turc BAYINDIRLAR YAPI ANONIM SIRKETI et, d’autre part, la Société d’Aménagement et de Gestion (SAGE), de droit sénégalais, les deux structures ayant déjà signé avec le MULHP une convention de partenariat dans le cadre du projet 100 000 logements. C’est dans le prolongement de ces deux conventions que les MOU ont été négociés entre les parties afin de mutualiser leurs moyens, leurs ressources et leurs compétences pour la réalisation des engagements souscrits dans lesdites conventions, notamment la fourniture diligente de logements sociaux.. vidéo



Aliou Ba

www.dakaractu.com



