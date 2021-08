Signature de convention de partenariat: Un recrutement de 198 jeunes et femmes Dans le cadre de la promotion de l’emploi et de l’employabilité des jeunes et des femmes conformément au programme d’urgence pour l’insertion socio économique et l’emploi des jeunes et des femmes « Xëyu Ndaw Ñi», le directeur de l’Emploi M. Modou FALL, a procédé à la signature de convention de partenariat, ce lundi 30 août 2021 avec 11 structures privées, basées à Touba et Mbacké parmi lesquelles nous pouvons citer:

Rédigé par leral.net le Mardi 31 Août 2021 à 18:20

-RIJAAL HOLDING sas ( enseigne Senchan) évoluant dans l'investissement et la grande distribution;

-CENTRE DE FORMATION SOKHNA FATY MAME évoluant dans la formation professionnelle ;



-HOLDING SADAGA s’activant dans le domaine de l'agriculture;

- DAROU MINAME INVEST évoluant également dans l’agriculture.



Ce modèle de partenariat à travers la Convention nationale État-Employeurs privés (CNEE) va permettre d'insérer 198 jeunes et femmes.





