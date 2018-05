Simon, " Papis, c'est son sourire qui va vraiment me manquer" Le cimetière de Yoff a accueilli cet après-midi une immense foule composée de parents, d'artistes, d'amis et de connaissances pour accompagner le défunt, Papis Baba Mballo, aîné du groupe Gelongal, à sa dernière demeure. Il est décédé ce samedi 05 mai, des suites d’un accident de la circulation survenu sur l’autoroute à péage. Il était en compagnie de son frère Moussa et un collègue de travail du nom de Youssou. A cette occasion Simon, rappeur de son état, a fait un témoignage empreint d'émotion et de chaleur sur Papis. En cette triste occasion, Leral.net présente ses sincères condoléances à la famille éplorée.



