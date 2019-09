Sindia : La gendarmerie a identifié les cambrioleurs de l’usine Twyford

Rédigé par leral.net le Samedi 7 Septembre 2019

L’usine Twyford Sénégal, une société chinoise, installée dans la commune de Sindia a été cambriolée dans la nuit du mardi 3 au mercredi 4 septembre. Les voleurs ont emporté avec eux, 150 millions de FCfa. Et, le journal les Echos, révèle que la vidéosurveillance a capté les images des braqueurs.



La gendarmerie a entre ses mains le film du cambriolage et le présumé cerveau du braquage a été identifié. Leur arrestation, évoque-t-on, n’est plus qu’une question de jours.



