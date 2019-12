Sindian: le maire demande l’élargissement du déminage communautaire dans la commune Les mines antipersonnelles continuent de faire des dégâts dans la commune de Sindian. La dernière victime est un homme qui a sauté sur une mine, dimanche, et qui serait dans un état grave. Le maire de la commune, Yacouba Sagna a saisi la balle au rebond, pour demander l’extension du déminage communautaire dans la commune de Sindian.

« Tout le monde a entendu le cas de cet enfant qui a vu une mine exploser entre ses mains l’année dernière. Dimanche, une autre personne a sauté sur une mine à Sindian. Nous demandons vraiment que le déminage communautaire soit élargi à Sindian », a-t-il déclaré sur la RFM.



Le maire de Sindian a également demandé la mise en place d’un commissariat de police dans sa commune, pour faire face aux nombreux cas d’agressions et de vols dans sa localité.

