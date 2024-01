Sinistres et catastrophes: Macky Sall se réjouit la capacité d’intervention des sapeurs-pompiers à l’échelle nationale et régionale Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Janvier 2024 à 15:59 | | 0 commentaire(s)|

Macky Sall a présidé, ce vendredi 26 janvier, la cérémonie de réception de véhicules et de matériels destinés à la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers (BNSP). Des équipements qui entrent dans le cadre de l’objectif, enclenché depuis 2012, de consolider et de renforcer les capacités de la BNSP. “Aujourd’hui, la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers dispose de moyens […] Macky Sall a présidé, ce vendredi 26 janvier, la cérémonie de réception de véhicules et de matériels destinés à la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers (BNSP). Des équipements qui entrent dans le cadre de l’objectif, enclenché depuis 2012, de consolider et de renforcer les capacités de la BNSP. “Aujourd’hui, la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers dispose de moyens conséquents permettant d’assurer globalement la sécurité civile des populations et d’agir dans le cadre de la solidarité régionale pour soutenir les pays amis touchés par des sinistres et catastrophes », s’est réjoui le Président de la République. Le chef de l’État est revenu sur les efforts consentis par l’État pour parvenir à ce niveau. Ainsi dans le domaine de l’acquisition des moyens majeurs de secours et de sauvetage, il a rappelé que l’État “a réalisé entre 2013 et 2022, 354 véhicules et engins spéciaux de secours et de lutte contre les incendies, accidents, périls et catastrophes”. Sur le plan de la capacité d’action en mer, 2 vedettes d’incendie et 3 vedettes ambulances ont été acquises pour assurer, en liaison avec la Marine nationale, les secours et sauvetages maritimes notamment la prise en compte des secours et sauvetages liés à l’immigration irrégulière. Des effectifs doublés Pour renforcer les capacités de lutte contre les inondations, plus de 125 motopompes et électropompes ainsi que 30.000 mètres de tuyaux ont été acquis en 2022, “augmentant considérablement la capacité de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers, contribuant de manière effective à l’atténuation significative des effets négatifs des inondations durant l’hivernage 2023”, s’est félicité le chef de l’État. Sur le plan humain, également, Macky Sall a dressé un bilan satisfaisant de son action. Les effectifs sont ainsi passés de 3100 à 6271 sapeurs-pompiers et le recrutement annuel des militaires du rang de 150 recrues à 600. “La Brigade dispose maintenant de neuf Groupements opérationnels avec des unités spécialisées dans les domaines tels que l’intervention en ambiances radiologique, biologique et chimique, le sauvetage-déblaiement, l’intervention en milieu aquatique et subaquatique ou de secours médicaux”, a-t-il indiqué. Vingt-sept unités de sapeurs-pompiers ont été, également, mises en service permettant à seize départements de disposer d’une couverture de sécurité civile de proximité. “C’est le cas des départements de Goudomp, Pikine, Bignona, Bambey, Matam, Vélingara, Kaffrine, Bakel, Nioro, Kébémer, Koungheul, Gossas, Koumpentoum, Linguère, Guinguinéo et Keur Massar en cours de finition”, a-t-il cité. “Avec les efforts entrepris de renouvellement des véhicules et équipements exposés, ici ce matin, le développement maîtrisé du capital humain permis par l’Ecole de Thiès, la BNSP dispose d’un ensemble cohérent de capacités qui lui permettent d’intervenir sur la quasi-totalité du spectre des actions de la protection civile. Ce projet, je l’ai voulu pour ancrer la BNSP dans sa trajectoire de principal bouclier des populations contre les catastrophes et pilier central de la protection civile”, a conclu Macky Sall.



Source : https://lesoleil.sn/sinistres-et-catastrophes-mack...

