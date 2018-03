Siré Sy, invité d’"Intelligences Eco" : « Le Sénégal n’a pas de problème de secteur privé, mais un problème de patronat » Pour son deuxième numéro, « Intelligences Eco », le Mag' de Leral.net qui se veut l’écho de l’information économique et financière a invité Siré Sy, le Président du Think Tank Africa WorldWide Group, Think Tank afro-centré sur les questions de Géostratégie et de Géoéconomie en direction et à destination de l'Afrique.

Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Mars 2018 à 11:11 | | 0 commentaire(s)|

Eléments de Biographie

Economiste de formation (Finances et Gestion Publique) et Homme de média (plus de 15 ans d'expériences professionnelles dans la presse africaine économique et financière), Siré SY est depuis 2014, le Président du Think Tank Africa WorldWide Group, Think Tank afro-centré sur les questions de Géostratégie et de Géoéconomie en direction et à destination de l'Afrique. Ancien Rédacteur en Chef du magazine ''African Business Journal'', ancien Directeur Général du Groupe Africa7 (Télévision & Radio) et ancien Rédacteur en Chef de la Revue ''Panafrican Strategy'' de l'Institut Panafricain de Stratégie (IPS), Siré SY a également été le Directeur de la radio sénégalaise à vocation panafricaine, Convergence FM, 103.9.



Sire SY a eu aussi à travailler dans la Banque (BICIS) et dans la Fonction publique sénégalaise comme Chargé de communication de la DPEE (Direction de la Prévision et des Etudes Economiques) du ministère de l'Economie, des Finances et du Plan du Sénégal.



Depuis 2015 et à travers son Think Tank Africa WorldWide Group, orienté Business & Communication, Sire SY accompagne des investisseurs mauriciens, indiens et allemands, qui sont intéressés par les marchés et opportunités d'affaires en Afrique de l'Ouest (15 pays ) et en Afrique du Centre (6 pays).

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook