Sit-in de 2h à l'Hôpital Principal : Les agents soutiennent leurs collègues de Louga et demandent la tête de Diouf Sarr Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Avril 2022 à 14:35 | | 0 commentaire(s)| Les agents de l'Hôpital Principal ont observé un sit-in de deux tours d'horloge ce jeudi 21 avril, vers 8h, pour montrer leur mécontentement et leur indignation par rapport à la décision prise à l'encontre de leurs collègues de Louga. "La façon dont cette affaire est gérée, n'est pas faite dans les règles de l'art", a fait savoir le SG, Abdoulaye Thiaw, au reporter de Leral. Mieux, il déplore également les conditions de travail dans toutes les structures sanitaires. Les agents ne demandent rien d'autre que le limogeage du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr.





