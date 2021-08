Sit-in des membres du Collectif des clients de Getran : Des Sénégalais de la Diaspora réclament leurs maisons.

Les membres du Collectif des clients de Getran ont battu le macadam ce vendredi 06 août 2021 pour exiger de la Société Getran, la livraison de leurs appartements acquis depuis 2017 à Diamniadio. Lors d'un sit-in tenu devant les locaux de ladite structure, les clients dont la plupart sont des Sénégalais de l'extérieur sont dans le désarroi total et ne savent plus à quel saint se vouer.



Désigné comme porte parole du jour, Mame Mary Fall a fait savoir qu'il y en a qui ont déjà payé l'intégralité du coût d'acquisition de l'appartement et d'autres plus de 50% du montant global.



D'après eux, l'entreprise leur fait savoir qu'ils sont confrontés à des problèmes d'assainissement. "Cela fait plus de 5 ans que nous avons acheté des appartements à Diamniadio commercialisés par la société Getran. Depuis 2017, ils nous parlent d'assainissement et aucun motif valable ne nous est fourni par la société Getran. Si nous venons en vacances au Sénégal, nous louons des appartements alors que nous avons des appartements auxquels nous ne pouvons même pas accéder. La visite du site nous est même interdite," alerte Mme Diop.



À cet effet, elle interpelle le président de la République Macky Sall pour qu'il leur vienne en aide afin que le problème soit réglé. Ils menacent de passer à la vitesse supérieure si jamais l'entreprise Getran ne réagissait pas...



