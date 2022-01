Sit-in des prestataires et ex contractuels de Senelec: La Direction générale rassure sur l’effectivité de l’application du protocole d’accord Ce mercredi 5 janvier 2022, un groupe de prestataires regroupés au sein du collectif des ex contractuels de Senelec, a tenu un sit-in devant la Direction générale de la Senelec. Selon un communiqué de presse, ce collectif réclame l’application du protocole d’accord qui le lie avec la Direction générale de ladite société.



Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Janvier 2022 à 09:00 | | 0 commentaire(s)|

La Direction générale rassure sur l’effectivité de l’application du protocole d’accord. « Les responsables du collectif ont été reçus par la Direction générale et la rencontre a permis de passer en revue, point par point, l’état d’application du protocole. Il ressort de cet exercice que ce protocole ne souffre d’aucun défaut d’application. La principale motivation de cette action portait sur leurs besoins d’être rassurés par rapport à leur sort dans un futur proche », lit-on dans le document.



Le groupe des prestataires conduit par son coordinateur Doudou Thiam, précise-t-on, s’est réjoui de la bonne exécution du protocole d’accord et de l’oreille attentive des dirigeants de Senelec quant à la prise en compte de leurs préoccupations.



Les représentants de Senelec ont rassuré les prestataires et leur ont rappelé que Senelec est une entreprise de service public, fonctionnant suivant des procédures formalisées et qui respecte ses engagements. La mise en œuvre dudit protocole ne souffre ainsi d’aucune équivoque.

( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook