Site du Mfdc: Attention à l'’intoxication !

Depuis le début des opérations militaires dans le Nord Sindian, le Mouvement des forces démocratiques de Casamance (Mfdc) s’active dans une campagne d’intoxication et de propagande sans précédent. A travers son site de désinformation dénommé « Le Pays », ses administrateurs et animateurs se défoulent sur les forces armées nationales, en publiant des fake news et des mises en scène macabres.



Il en est ainsi du prétendu « crash » d’un hélicoptère de l’Armée sénégalaise qui serait abattu par les hommes de Salif Sadio. Mensonge grotesque ! Face à cette campagne d’intoxication, « Le Témoin » quotidien vous révèle que l’Etat est en train de localiser et traquer les animateurs de ce site « Le Pays » dont les « articles » seraient postés depuis la Suisse. En tout cas, l’Etat doit prendre ses responsabilités vis-à-vis de ces drôles de sites d’informations ou de désinformations. L’Armée ne peut être sur deux fronts : celui contre le banditisme frontalier et celui contre les fake news.















Le Témoin