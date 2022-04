Siteu crache sur le cachet de 50 millions FCfa et balance : "Je suis le seul lutteur à remplir entièrement..." Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Avril 2022 à 16:36 | | 1 commentaire(s)| Le Phénomène de Lansar, Siteu, estime qu'il est le seul lutteur capable de remplir le stade à ras bord et il l'a démontré à plusieurs reprises. Défait par Gouye Gui et suite à son combat avorté contre Papa Sow à cause de la blessure de celui-ci, Siteu a craché sur le cachet de 50.000.000 FCfa qu'on lui propose pour rencontrer à nouveau son adversaire.



