Siteu répond à Papa Sow: "Mangui nieuw, boumou yakamti, dafa am lou meu dieul si Dionewar..."

Après la sortie de Papa Sow ce mercredi à la plage de BCEAO, ce jeudi, c'était autour de Steu de se donner en spectacle face à la presse qui s'est déplacée à Dionewar, village natal du lutteur de Lansar. Siteu affirme que Papa Sow ne perd rien pour attendre, parce qu'il sera de retour très bientôt à Dakar. « Il n'a qu'à m'attendre à Dakar, j'arrive bientôt. Je suis venu à Dionewar récupérer quelque chose. Une fois acquise, je reviendrai à Dakar. Tout ce qu'il dit derrière mon dos, n'a pas de sens. Je ferais mon face-à-face avec lui et mon « open press » à Dakar. Donc, qu'il m'attende, j'arrive ! », a fait savoir le protégé de Max Mbargane. Rappelons que les deux lutteurs outre leur « open press » respectifs, qu'ils tiendront dans leur fief, feront un dernier face-à-face ce mardi 25 octobre 2022, avant de se mesurer quelques jours plus tard à l'Arène nationale de Pikine.



