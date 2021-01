Situation alarmante de la Covid-19 à Touba: Serigne Modou Bousso Dieng lance une campagne d’alerte et de sensibilisatiop Dans la cité religieuse de Touba, la situation de la Covid-19 est plus qu’alarmante. Car au-delà de la courbe ascendante de la pandémie, d’autres facteurs plus graves s’y greffent. L’alerte est lancée par Serigne Modou Bousso Dieng, un petit-fils de Serigne Touba qui dirige la Confédération internationale des familles religieuses (CIFAR), mais qui est aussi le président du Parti de l'Union des groupes patriotiques.

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Janvier 2021 à 14:02 | | 0 commentaire(s)|

Les raisons de cet élan est parti d’un constat portant sur trois axes. D’abord, à l’image de Dakar et d’autres villes du pays, la propagation de la maladie est très forte dans la ville sainte, mais en plus, il y a des malades qui refusent de se rendre à l’hôpital, avec tout les risques que comporte cette attitude.



Et puis les populations ne sont presque pas sensibilisés sur l’importance du port du masque, mais le plus grave est que majoritairement, les habitants ne sont pas conscients de la présence de la maladie. Elles se rassemblent, ne prennent pas les précautions ou ne respectent les mesures-barrières, certaines allant même jusqu’à dénier sa présence.



Autant de raisons qui ont poussé Serigne Modou Bousso Dieng à lancer une campagne d’alerte et de sensibilisation, avec une distribution de 150 000 masques ciblant 7 marchés dont 4 ce lundi 18 janvier 2021, à savoir les marchés Ocass, Ngiranéne, Darou Khoudoss et Darou Manane.



Puis ce sera autour des marchés Gouy gui Séw, Gare boumack et Sourakh.



Zappant le ministère de la Santé et celui de l’Intérieur, Serigne Modou Bousso Dieng en a profité pour adresser un appel direct au Président Macky Sall. Car selon lui, Touba, malgré sa forte population, est sans aide, avec la pauvreté qui affecte certaines populations.



« Touba avec des cas à domicile ou recensés, la pandémie sera toujours présente au Sénégal, c’est pourquoi j’en appelle au Président Macky Sall, pour l’appui aux populations de base, aussi bien à Touba que dans toutes les autres localités du pays », a-t-il alerté.



