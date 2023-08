Situation au Niger : La CEDEAO active «la force en attente» Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Août 2023 à 20:22 | | 0 commentaire(s)|

Les chefs d’États de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont activé «la force en attente» de la communauté ouest-africaine, pour la restauration de l’ordre constitutionnel au Niger, selon les résolutions lues, à la fin du sommet à Abuja. L’organisation a ordonné «le déploiement de la force en attente de la […] Les chefs d’États de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont activé «la force en attente» de la communauté ouest-africaine, pour la restauration de l’ordre constitutionnel au Niger, selon les résolutions lues, à la fin du sommet à Abuja. L’organisation a ordonné «le déploiement de la force en attente de la Cedeao pour rétablir l’ordre constitutionnel au Niger», a déclaré le président de la Commission de la Cedeao Omar Touray, à l’issue du sommet extraordinaire. M.Touray a condamné la détention illégale du président Mohamed Bazoum, de sa famille et des membres de son gouvernement. Il a également demandé le maintien de la fermeture des frontières et le gel des avoirs des personnes «dont les actions pourraient freiner les efforts de paix pour ramener un retour complet de l’ordre constitutionnel». La CEDEAO qui précise toujours privilégier une «résolution pacifique de la crise» sollicite «le soutien de l’Union africaine et des Nations unies pour rétablir rapidement l’ordre constitutionnel» au Niger. O.B



Source : Source : https://lesoleil.sn/situation-au-niger-la-cedeao-a...

