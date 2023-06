Situation au Sénégal : La France appelle à « la retenue » Rédigé par leral.net le Vendredi 2 Juin 2023 à 20:03 | | 0 commentaire(s)|

La France, à travers un communiqué, signé de la porte-parole du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, se dit «extrêmement préoccupée par les violences qui ont éclaté au Sénégal, qui ont causé la mort de neuf personnes». La France dit adresser « ses condoléances aux familles des victimes ». La France appelle en outre « à la retenue, à cesser les violences et à résoudre cette crise, dans le respect de la longue tradition démocratique du Sénégal ».



Source : Source : https://lesoleil.sn/situation-au-senegal-la-france...

