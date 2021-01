Situation de la Covid-19 à Dahra Djolof: des chiffres effrayants avec 12 décès communautaires La situation de la Covid-19 dans le district sanitaire de Dahra Djolof est assez effrayante selon Source A.

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Janvier 2021

A en croire le journal, en quelques semaines, quatre vingt dix (90) personnes sont testées positives. Dont plus de 70% cas.



A cela, s'ajoutent déjà, six (6) cas de décès dont les quatre (4) sont détectés post mortem.



Douze (12) décès communautaires, tous du troisième âge, ont été recensés dans la commune de Dahra, entre mercredi et vendredi derniers.



