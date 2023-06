Situation des droits de l’Homme: L’Onu félicite le Sénégal, «parfaitement à jour de toutes les obligations de déclaration» (Ministère) Rédigé par leral.net le Lundi 19 Juin 2023 à 19:10 | | 0 commentaire(s)|

A travers un communiqué de presse parcouru par lesoleil.sn, le Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur s’est réjoui « de la reconnaissance, encore renouvelée, ce lundi 19 juin 2023, à Genève, par le Haut-Commissaire des Nations Unies aux Droits de l’homme, du rôle et de la place de leader du Sénégal, en matière de […] A travers un communiqué de presse parcouru par lesoleil.sn, le Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur s’est réjoui « de la reconnaissance, encore renouvelée, ce lundi 19 juin 2023, à Genève, par le Haut-Commissaire des Nations Unies aux Droits de l’homme, du rôle et de la place de leader du Sénégal, en matière de Droits de l’Homme”.

Dans ce document, les services du ministre Aïssata Tall Sall ont notamment rapporté les propos du Haut-Commissaire qui s’exprimait dans le cadre de l’Ouverture solennelle de la 53e session du Conseil des Droits de l’Homme : « Contrairement à de nombreux États plus riches, le Sénégal a ratifié tous les principaux traités relatifs aux droits de l’homme et est également parfaitement à jour de toutes les obligations de déclaration. Même si j’ai récemment noté des inquiétudes, il est important de reconnaître qu’il s’agit d’un pays qui a une longue tradition de coopération positive ». Le ministère s’est félicité estimant dans ledit communiqué que « cette position de l’Organe suprême des Nations unies chargé des Droits de l’Homme confirme l’attachement du Gouvernement du Sénégal à cette question, dans un esprit de transparence et de collaboration ainsi que sa volonté de consolider sa tradition de pays respectueux des Droits humains, dans le cadre de la légalité internationale et des lois et règlements nationaux ».



Source : Source : https://lesoleil.sn/situation-des-droits-de-lhomme...

Accueil Envoyer à un ami Partager