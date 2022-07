Situation des enfants en zones de conflits : 23 982 victimes en 2021 Le rapport annuel des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés (CAAC) montre que 23 982 violences graves ont été notées chez cette couche de la population en 2021.

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Juillet 2022 à 11:28 | | 0 commentaire(s)|

Les dangers décrits dans le rapport vont de l'escalade des conflits, des coups d'État militaires et des prises de pouvoir, aux conflits prolongés et nouveaux, ainsi qu'aux violations du droit international. Les conflits transfrontaliers et les violences intercommunautaires ont également eu un impact sur la protection des enfants, notamment dans les régions du bassin du lac Tchad et du Sahel occidental. Le rapport met en évidence près de 24.000 violations graves vérifiées à l'encontre des enfants, soit une moyenne de quelque 65 violations par jour. Le meurtre et la mutilation d'enfants ont été les violations graves les plus vérifiées, suivis par le recrutement et l'utilisation d'enfants et le refus d'accès humanitaire. Les endroits où la plupart des enfants ont été affectés par des violations graves en 2021 sont l'Afghanistan, la République démocratique du Congo (RDC), Israël et le Territoire palestinien occupé et la Somalie. " Ce rapport est un appel à l'action pour intensifier notre travail afin de mieux protéger les enfants dans les conflits armés et de veiller à ce qu'ils aient une réelle chance de se rétablir et de s'épanouir », a-t-elle ajouté. Mme Gamba a expliqué que les garçons et les filles sont souvent confrontés à des risques différents, un facteur qu'il est important de comprendre lors de l'élaboration de stratégies de prévention et d'intervention.



Les enfants et les conflits armés en 2021 : les chiffres



Le rapport met en évidence 23.982 violations graves vérifiées commises contre des enfants dans l'ensemble. Pour 15% de ces violations, les auteurs n'ont pas pu être identifiés, ce qui rend extrêmement difficile l'établissement ultérieur des responsabilités. Au moins 5.242 filles et 13.663 garçons ont été victimes de violations graves dans 21 pays et une région. Au moins 1.600 de ces enfants ont été victimes de violations multiples. 8.070 enfants ont été tués ou mutilés, de plus en plus sou- vent par des restes explosifs de guerre, des engins explosifs improvisés et des mines, qui ont touché quelque 2.257 enfants. 6.310 enfants ont continué à être recrutés et utilisés dans les conflits. 3.945 incidents de refus d'accès humanitaire ont été vérifiés. Dans certains contextes, les contraintes d'accès et de sécurité ont entravé les efforts de vérification de toutes les violations graves.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook