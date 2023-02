Situation des migrants en Tunisie: Dakar met en place une «cellule de crise» pour la protection des ressortissants sénégalais Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Février 2023 à 14:30 | | 0 commentaire(s)|

Le ministère sénégalais des Affaires étrangères a notamment instruit l'Ambassadeur du Sénégal à Tunis d'instaurer une cellule de crise afin d'assurer la protection de nos ressortissants et de leurs biens. Il y a quelques jours, le chef de l'État tunisien, Kaïs Saïed, a fustigé l'immigration clandestine, particulièrement d'Afrique subsaharienne, prônant ainsi des « mesures urgentes » contre ce qu'il a qualifié de « hordes de migrants clandestins ». Des propos qui ont provoqué un tollé aussi bien dans le pays qu'à l'international. A travers un communiqué signé rendu public dimanche, le ministère dirigé par Aïssata Tall Sall a rappelé « l'attachement particulier » de notre pays « à la sécurité et à la sûreté des communautés sénégalaises partout où elles résident et en toute circonstance ». A ce titre, ledit ministère a indiqué dans ce document que « l'Ambassade reste en contact avec les responsables des associations sénégalaises en Tunisie », non sans appeler les compatriotes établis dans ce pays « au calme et à la sérénité ». <blockquote class= »twitter-tweet »><p lang= »fr » dir= »ltr »>Situation des migrants subsahariens en Tunisie: Communiqué de presse du MAESE <a href= »https://t.co/TxHfxvkRIC »>pic.twitter.com/TxHfxvkRIC</a></p>— Aïssata Tall Sall (@AissataOfficiel) <a href= »https://twitter.com/AissataOfficiel/status/1629805026259419136?ref_src=twsrc%5Etfw »>February 26, 2023</a></blockquote> <script async src= »https://platform.twitter.com/widgets.js » charset= »utf-8″></script>



Source : Source : https://lesoleil.sn/situation-des-migrants-en-tuni...

