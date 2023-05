Situation politique: Cheikh Abdou Mbacké Dolly désavoue Macky Sall et met en garde Ousmane Sonko

Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Mai 2023 à 11:50 | | 0 commentaire(s)|

Le mouvement « Nekal fi Askan wi » sous la houlette de Cheikh Abdou Mbacké Dolly, a fait face à la presse ce jeudi, à Dakar. Une occasion pour lui de se prononcer sur l’actualité politique du pays.



Selon "Rewmi", le mouvement « Nekal fi Askan wi » renouvelle son ancrage dans l’opposition et déclare sa candidature pour la prochaine élection présidentielle. Selon son leader, il est temps que les « domou daaras » dirigent le pays car, ils sont plus crédibles pour le faire. Sur sa relation avec le leader de Pastef, Ousmane Sonko, il indique qu’ils ont bel et bien des divergences.



« Cela est dû par un manque de considération de la part du maire de Ziguinchor, que je n’ai jamais vu dans les moments difficiles », dit-il. Il indique ne pas être surpris par les positions des leaders de la coalition Yewi Askan Wi et aurait même averti le leader de Pastef. Malgré sa position contre un troisième mandat du président Macky Sall, M. Mbacké compte bien répondre au dialogue.



Une décision motivée par l’article 28 de la Constitution, qui interdit à toute personne n’ayant pas fait des études, d’être candidats à la présidentielle.



Il incite ainsi les populations à se mobiliser davantage, pour un changement radical.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook