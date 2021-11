Situation sociopolitique tendue au Burkina Faso : la CEDEAO invite l’Etat et les manifestants à œuvrer pour la paix Depuis hier, samedi, la situation est très tendue dans la capitale burkinabè où les forces de sécurité faisant face à des manifestants qui réclamaient la démission du président Roch Marc Christian Kaboré qu’ils jugent « incapable » d’enrayer la spirale de la violence jihadiste qui endeuille régulièrement le pays ont fait usage de grenades lacrymogènes. La CEDEAO a réagi.

Dans un communiqué reçu, la Commission de la CEDEAO dit suivre avec attention l’évolution de la situation sociopolitique au Burkina Faso, suite aux attaques terrorises d’Inata et de Foubè.



Elle réitère sa ferme condamnation de ces attaques et exprime sa solidarité envers le peuple et les autorités burkinabè en ces moments difficiles.



Elle invite l’ensemble des parties prenantes à œuvrer pour la paix face à cette situation



