Situation tendue du pays : Alioune Sarr invite Macky Sall à s’éloigner de l’extrémisme pour apaiser les cœurs et la situation Candidat déclaré à la présidentielle de 2024, Alioune Sarr, président du mouvement Cap24, qui réagissait sur la situation tendue du pays, invite le chef de l’Etat garant de l’unité nationale à s’éloigner de l’extrémisme (…) pour apaiser les cœurs et la situation.

« J’en appelle au Chef de l’Etat, garant de l’unité nationale, à s’éloigner des extrémismes de tous bords à s’adresser à la Nation, appeler au calme pour apaiser les cœurs et la situation et surtout garantir la sécurité des personnes et des biens », invite Alioune Sarr, président du mouvement CAP2024.



Aussi, poursuit le maire de Notto Diobasse « J’en appelle à tous les acteurs politiques, à croire sincèrement à notre jeunesse, à la protéger et à l’accompagner pour qu’elle réalise de grands desseins pour la Nation. »



Et le candidat déclaré de rapporter, « A nos jeunes, je rappelle ces mots d’un grand guide spirituel du Sénégal : « La Nation repose sur cette jeunesse dotée de compétences, de caractères nobles avec des ambitions élevées’’ ».

Pour lui, «Tous, sans exception, devons faire preuve de mesure pour éviter un chaos qui n’épargnera personne. »



L’ancien ministre n’a pas manqué de présenter ses condoléances aux familles des victimes, et aux blessés à qui, il souhaite un prompt rétablissement, « Je m’incline pieusement devant la mémoire de nos jeunes compatriotes morts durant ces graves manifestations. Je présente mes sincères condoléances aux familles des victimes et prie pour le rétablissement des nombreux blessés. »



A cet effet, il a regretté de voir des images des jeunes gisant dans leur sang, images dont il estime intolérables, « Sont insoutenables et intolérables des images de nos jeunes enfants, piliers de notre Nation, gisant dans leur sang : images de toute la Nation ensanglantée ! »



