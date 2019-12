Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Six astuces de grand-mère à notre rescousse en cuisine ! Rédigé par leral.net le Mardi 3 Décembre 2019 à 14:07 commentaire(s)| Les petits plats de mamie sont toujours délicieux, mais en plus elles connaissent tout un tas de trucs et d'astuces qui permettent de se simplifier la vie quand on passe aux fourneaux. Voici six astuces de nos mamies pour nous aider…





Éviter que les pommes de terre ne germent



Pour conserver des pommes de terre le plus longtemps possible, il faut, en plus de les stocker dans un endroit ombragé et sec, glisser dans notre sac à patates une pomme. Cette dernière va non seulement les empêcher de germer, mais en plus les garder fermes plus longtemps. Génial !



Conserver des herbes aromatiques



Vous avez marre des herbes aromatiques qui fanent, il vous suffit de les mettre au congélateur dans le bac à glaçons rempli d’huile d’olive. Sortez-les et utilisez-les au moment où vous en aurez besoin.



Respecter L'ordre pour faire une bonne vinaigrette



Faire une vinaigrette maison, c'est une bonne initiative. Mais pour que cette dernière se tienne, il faut veiller à toujours respecter l'ordre suivant : d'abord le sel, ensuite le poivre, puis le vinaigre, la moutarde, et finir par l'huile d'olive. Si on met l'huile avant le vinaigre, elle va empêcher le sel de fondre, alors que le vinaigre va lui permettre de se dissoudre et de relever le goût de la vinaigrette. Pas bête !



Rattraper un plat salé



Pour améliorer un plat trop salé. Pelez, puis tranchez une pomme de terre crue. Déposez quelques tranches dans votre plat et poursuivez la cuisson quelques minutes. La pomme de terre absorbera ainsi le surplus de sel.

Eplucher l’ail facilement



Le saviez-vous ? Un bocal vous suffit pour éplucher les gousses d’ail. Placez-les à l’intérieur du bocal, fermez et secouez de toutes vos forces. Ainsi, elles sont débarrassées de leur peau. Les gousses d’ail seront prêtes à l’emploi.



Former les boulettes de viande facilement



Pour former des boulettes de viande facilement. Mouillez vos mains avant de façonner vos boulettes. La viande crue n’y collera plus!











Yolande Jakin





