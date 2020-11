Six représentants du patronat décorés par Macky Sall Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Novembre 2020 à 12:43 | | 0 commentaire(s)|

Le chef de l’Etat a reçu en audience hier, six représentants d’organisations patronales, dont Baïdy Agne et Magnick Diop.



D'après des infos de "L'As", le Président Macky Sall a saisi l’occasion pour élever au grade d’officiers et chevaliers dans l’Ordre national du Lion, les patrons du Cnp (Baïdy Agne), du Medes (Mbagnick Diop), de l’Unacois Yessal (Cheikhou Cissé) et l’Unacois Jappo (Idy Thiam), de Sagam Abderahmane Ndiaye et de l’Ism Amadou Diaw. Le Président Macky Sall a salué le travail de ces grands militants de l’entreprise.















