Sixième sommet UE–UA à Bruxelles - Une première journée entre l’utile et l’agréable

Après Abidjan en 2017, c’est au cœur du quartier européen de Bruxelles que s’est ouvert ce jeudi 17 février 2022 le sixième sommet entre l’Union européenne et l’Union africaine sous le thème novateur « Europe et Afrique : deux continents, une vision. »



Par Mass Mboup (correspondance, Bruxelles)



La cérémonie d’ouverture a eu lieu au siège du Conseil européen en présence notamment des deux co-présidents (Charles Michel pour la partie européenne et Macky Sall au nom de l’Union africaine). Etaient également présents : Emmanuel Macron dont le pays assure la présidence tournante du Conseil de l’UE, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, et Moussa Faki Mahamat qui préside la Commission de l’Union africaine.



Le continent africain était représenté par 42 pays, à l’exclusion notamment du Mali, de la Guinée, du Burkina Faso et du Soudan, tous suspendus par les instances africaines à la suite des coups d’Etat qui y ont eu cours.



Les discours de bienvenue étaient empreints de ferveur, histoire de marquer les retrouvailles entre Européens et Africains, après 5 longues années d’attente et beaucoup d’incertitudes en raison de la pandémie du Covid qui, depuis 2019, a fortement bouleversé la tenue de plusieurs événements internationaux. Le comité d’organisation du sommet n’a d’ailleurs pas fait dans la dentelle : protocole sanitaire rigoureux, port du masque et respect strict des mesures barrières ont été exigés de tous les participants, y compris les représentants des médias. Ces derniers, pour le coup, ont été éloignés des officiels sans possibilité de contacts ni interviews.



« La pandémie a été une épreuve pour nous tous, pour nos citoyens, pour nos sociétés… »



C’est par ces mots que le président du Conseil européen a tenu a rappeler l’impact de la crise sanitaire particulièrement en Europe. Une occasion saisie par Macky Sall pour insister sur la nécessité de promouvoir en Afrique « un meilleur accès aux vaccins ».



Le président sénégalais a par ailleurs souligné l’importance de l’aide de l’Union européenne notamment dans le cadre du mécanisme Covax et dans la production des vaccins, que ce soit en Afrique du Sud, au Rwanda ou au Sénégal. En sa qualité de président de l’UA, Macky Sall a souligné tout l’intérêt de l’Afrique pour ce qui est de la nouvelle initiative du Global Gateway destinée, entre autres, à promouvoir les investissements. Il a également mis l’accent sur la transition énergétique (« 600 millions d’Africains vivent sans électricité »), sans oublier de mentionner la « restitution du patrimoine africain » à la lumière des recommandations émises dans le rapport produit par les universitaires sénégalais Felwine Sarr et français Bénédicte Savoy.



Et pour souffler un peu après de longs discours côté tribune officielle, il fallait bien une pause musicale, une sorte d’intermède tout en rythmes, avant d’enchainer sur la première session thématique du jour animée par des experts invités, avec la participation d’experts des Chefs d’Etat et de gouvernements présents invités : le collectif de jeunes artistes «groupe Maisha » formé de 12 musiciens de différentes nationalités jouant sur des notes de jazz, pop et autres… de world music.



Le chanteur sénégalais, invité de marque, est ensuite monté sur le podium pour magnifier le travail du groupe Maisha avant d’entonner son célèbre « New Africa », une chanson qui a visiblement épaté Charles Michel et… Macky Sall. La star sénégalaise n’en aura pas fini puisqu’il va animer une soirée au Palais des Beaux Arts avec des membres du Super Etoile, devant un parterre composé essentiellement d’officiels. Surprise garantie.



Ce vendredi 18 février, les tables rondes thématiques vont se poursuivre. Une Déclaration conjointe sur une « VISION COMMUNE POU









