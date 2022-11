Smart City Diamniadio : Pour la validation de l'étude d'assistance à la Maîtrise d'Ouvrage

Dans le cadre du programme SMART CITY DIAMNIADO, un atelier de validation est organisé ce mardi 15 novembre 2022 dans un hôtel de la place. Le but est de partager les briques et projets Partenariats Public et Privé (PPP) qui ont été proposés, à partir des résultats des ateliers de co-construction de la vision "Ville intelligente" de Diamniadio, d'où l’objectif de cet atelier qui consiste à la validation de l’étude d’assistance à la Maîtrise d’Ouvrage (AMO ) du projet Smart City, par le recueil des avis et recommandations du comité technique, composé des différents parties prenantes du pôle urbain de Diamniadio.