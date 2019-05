Smoothie dattes et papaye

Ingredients



2 c. à soupe de grains de chia

quelques amandes grillées

2 oranges en morceaux ( sinon 200 ml de jus)

une poignée de fruits rouges surgelées

1 papaye épluchée coupée en morceaux

5 dattes

glaçons ( selon le besoin)



Etapes de réalisation

- Commencez par mixer les amandes et grains de chia en poudre fine

- Ajoutez le reste des ingrédients ( sans les glaçons) et mixez pour avoir un mélange homogène

- Vers la fin, ajoutez les glaçons pour avoir selon votre goût un smoothie plus au moins épais

















