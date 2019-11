Société: 6 choses à savoir sur le meurtre rituel des albinos dans certaines régions d’Afrique Dans plusieurs régions en Afrique, les albinos sont victimes de stigmatisation et de crimes rituels. Les dangers auxquels les albinos sont confrontés, sont très souvent à la Une des médias mais la question des motivations liées aux meurtres de personnes atteintes d’albinisme, est évitée par crainte de remettre en cause les croyances culturelles.



Voici 6 choses à savoir sur cette pratique.

La pauvreté favorise les stéréotypes et les meurtres



En Afrique centrale et orientale, les meurtres de personnes atteintes d’albinisme sont monnaie courante. On parle d’elles en termes d’argent qu’elles peuvent rapporter. Ces régions d’Afrique sont aussi parmi les plus pauvres.



La vente des albinos est donc une solution pour lutter contre la faim. Certaines parties des albinos se vendraient jusqu’à 75 000 dollars.



Cette pratique dure depuis des siècles



Un chercheur du XIXe siècle, Charles Staniland Wake, a écrit en 1892 que lorsqu’il avait rencontré un homme atteint d’albinisme lors d’un de ses voyages en Afrique, les gens du pays lui ont expliqué que cet homme était un fantôme démoniaque.



En effet, ils sont souvent considérés comme des sources de malédiction et dans certains groupes ethniques, ils sont tués dès l’enfance.



Les albinos sont privés d’éducation et d’opportunités économiques

Les albinos nés dans certaines régions d’Afrique se voient refuser les chances d’aller à l’école afin de devenir des acteurs importants dans la société.



Sans l’autonomisation qui découle de l’éducation et de l’emploi, les albinos deviennent une proie facile pour ceux qui cherchent à leur faire du mal.



Les albinos sont perçus comme des remèdes à certaines maladies.



Dans certaines régions, la croyance selon laquelle avoir des rapports sexuels avec un albinos peut guérir le VIH/SIDA est très repandue. En Tanzanie, cette croyance a été la cause du taux élevé de viol de femmes atteintes d’albinisme.



Le manque de volonté de combattre cette pratique découle de l’implication des politiciens



Le journaliste tanzanien Erick Kabendera a révélé, après une enquête, que le meurtre des albinos augmente pendant les élections. Certaines se lancent dans les crimes rituels justes pour accéder au pouvoir.



La population riposte par la violence



A cause du manque de volonté des gouvernements et des responsables de la sécurité à mettre fin aux violences à l’égard des albinos, les villageois d’Afrique centrale et orientale ripostent en tuant les sorciers présumés.



Malheureusement, les femmes âgées et certains hommes soupçonnés d’avoir ordonné l’enlèvement d’albinos sont lynchés sous les yeux du public.

