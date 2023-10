Société des Grands Trains du Sénégal: Samba Ndiaye limogé

Décret n° 2023 - 2102 Mettant fin aux fonctions du Directeur général

de la Société des Grands Trains du Sénégal (GTS - SA).



LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,



Vu la Constitution, notamment en son article 44 ;

Vu le décret n° 2022-1774 du 17 septembre 2022 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n° 2022-1777du 17 septembre 2022 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères,



DECRETE :



Article premier.-Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Samba NDIAYE, Directeur général de la Société des Grands Trains du Sénégal (GTS - SA).



Article 2.- Le présent décret sera publié au Journal officiel.

















Fait à Dakar, le 09 octobre 2023







Le Président de la République Macky SALL

Le Premier Ministre







Amadou BA