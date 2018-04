Sodav: Ngoné Ndour cède à la pression de l'AIM et lâche un chèque de 200 millions

Suite à la forte pression de l'association des Acteurs de l'Industrie Musicale (AIM) et la menace d’une plainte à l’Ofnac, la SODAV qui n'avait pas reparti depuis un an, a finalement cédé en annonçant le paiement des répartitions à partir du vendredi 6 avril. La boite dirigée par Ngoné Ndour a remis un chèque de 224 104 428 F aux artistes au titre de droits d’auteurs. Selon « L’As » la Sodav précise que seuls les titulaires de droits d’auteurs sont bénéficiaires. Pour ce qui est des droits lyriques (musicaux) pour le second semestre 2015 ainsi que l’année 2016, le montant est de 158 821 154 F. Les artistes dramaturges (émissions radiophoniques, œuvres de fictions dramatiques et théâtrales) vont se partager 17 077 228 FCFA. Pour l’année 2017, une enveloppe de 1 873 950 FCFA est dégagée pour les Droits de reproduction mécanique du mois d’Avril 2018. La Sodav a réservé 46 332 036 FCFA pour les besoins d’une répartition complémentaire.



