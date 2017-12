Soham Wardini, adjointe au maire de Dakar: "Une caution qu'elle soit immobilière ou liquide, reste toujours une caution"

Membre de la société civile et du collectif pour la collecte des fonds pour la libération de Khalifa Sall, Mamadou Mignane Diouf informe qu'une caution sera remise au Procureur des mains des avocats du maire de Dakar, pour que ce dernier hume l’air de la liberté.



Les partisans et amis de Khalifa Sall soutenus par la société civile, ont fait face à la presse, ce mercredi, pour informer l’opinion sur la fameuse caution versée pour le député-maire de Dakar dans les liens de la détention depuis le 7 mars dernier, pour des accusations de détournements de deniers publics, faux et usage de faux.



Première adjointe au maire de Dakar, Soham Wardini parle, de son côté, d'acharnement. « Cet homme que j'ai connu et qui a fait sa déclaration de patrimoine lors de son premier discours, est incapable de voler un franc. Donc pourquoi cet acharnement ? », lance-t-elle, soutenant « qu’une caution qu'elle soit immobilière ou liquide, reste toujours une caution ».











Pressafrik.com