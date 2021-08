Soins contre la cataracte : 171 patients de l'IPRES bénéficient d’opérations

La Direction sanitaire et sociale de l'IPRES a installé un camp de consultations et de soins gratuits de la cataracte au profit des Allocataires de l'Institution. Cette opportunité offerte à son personnel s’étalera sur 2 jours. Cette année, 171 retraités ont été traités et ont subi l'opération. Cela a permis à l’IPRES de résorber drastiquement la longue liste d’attente des retraités et ayants-droit atteints de cataracte et qui ne pouvaient pas tous être opérés au Centre médico-social (CMS)de Bel-Air par le programme dédié de chirurgie de la cataracte avec le concours de spécialistes de renom vacataires au service d’ophtalmologie.

1.500 retraités au total ont bénéficié de ces services gratuits de 2018 à nos jours, grâce à l’appui du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale et d’autres partenaires comme la Ligue Islamique Mondiale, l’ONG Koweïtienne Direct Aid, pour ne citer que ceux là. Le prochain camp d'Ophtalmologie de l'IPRES est prévu en septembre, c'est à dire dans un mois, si les conditions sanitaires liées à la Covid-19 le permettent...

Source : https://www.dakaractu.com/Soins-contre-la-cataract...